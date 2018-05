Drei Männer wegen Hehlerei zu Haftstrafen verurteilt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Haftstrafen von bis zu drei Jahren und drei Monaten hat das Landgericht Frankfurt am Mittwoch gegen drei Hehler verhängt. Der 28 Jahre alte Hautangeklagte erhielt die höchste Strafe. Für die beiden 37 und 30 Jahre alten Mitangeklagten lautete das Urteil ein Jahr und fünf Monate sowie zehn Monate ohne Bewährung. Die Männer wurden für schuldig befunden, im März vergangenen Jahres in insgesamt elf Fällen Beutegut aus einer Einbruchsserie in Frankfurt/Main bei sich in der Wohnung gelagert sowie verkauft zu haben.