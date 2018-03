Drei Menschen bei Unfall mit Tanklastzug verletzt

Homberg/Ohm (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Tanklastzug auf der Autobahn 5 (Kassel-Frankfurt) verletzt worden. Bei Nebel prallte der Tanklaster am Montagmorgen nahe der Anschlussstelle Homberg (Ohm) in Mittelhessen in ein Stauende. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kleinlaster gegen ein Auto geschoben und ein weiterer Wagen gestreift. Laut Polizei mussten drei Insassen der Unfallfahrzeuge mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden.