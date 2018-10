Drei Millionen Euro Schaden bei Feuer in Sägewerk

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Sägewerk hat bei Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) einen hohen Schaden angerichtet. In einer ersten Schätzung nannte ein Polizeisprecher in Kassel am Samstag eine Schadenshöhe von rund drei Millionen Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zu Samstag niemand. Erste Erkenntnisse deuteten auf einen technischen Defekt im Inneren des Gebäudes als Brandursache hin.