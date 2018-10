Drei Millionen Euro Schaden bei Brand in Sägewerk

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Sägewerk bei Bad Arolsen in Nordhessen sind rund drei Millionen Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Samstag niemand. Erste Ermittlungen deuteten auf einen technischen Defekt im Inneren des Gebäudes als Brandursache hin. Einzelheiten waren am Sonntag jedoch noch unklar, wie ein Polizeisprecher in Kassel sagte.