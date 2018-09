Drei Polizeiwagen abgebrannt: Ursache noch unklar

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Brand von drei Polizeiwagen auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt die Polizei gewissermaßen in eigener Sache. Die drei Fahrzeuge standen nebeneinander auf dem Parkplatz, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Freitag. Ob Brandstiftung im Spiel war oder auch ein technischer Defekt für den Brand in den frühen Morgenstunden in Frage kommt, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen des Vorfalls. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 70 000 Euro.