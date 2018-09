Drei Reihenhäuser gehen in Flammen auf: Hoher Schaden

Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer an Reihenhäusern und einem, vor den Gebäuden geparktem, Wohnmobil in Hattersheim. Foto: Wiesbaden112.de

Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer an Reihenhäusern und einem, vor den Gebäuden geparktem, Wohnmobil in Hattersheim. Foto: Wiesbaden112.de

Hattersheim (dpa/lhe) - Bei einem Großbrand in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) sind drei Reihenhäuser in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fing am Montagabend zunächst ein Wohnmobil Feuer. Die Flammen griffen dann auf die drei Gebäude über. Es gab keine Verletzten. Die Rettungskräfte brachten über 30 Menschen in Sicherheit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.