Drei Schwerverletzte bei Unfall: Kleinbus überschlägt sich

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Transporter fuhr auf der A7 (Kassel-Würzburg) in Fulda in Fahrtrichtung Süden von hinten auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Kleinbus auf. Von der Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kleinbus mehrmals. Sowohl der 42 Jahre alte Fahrer des Transporters aus Paderborn, als auch der Mann und die Frau in dem Kleinbus aus Borkum wurden schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Bergung wurde die A7 an der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt.