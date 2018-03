Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der Autobahn 5

Alsfeld (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der viel befahrenen Autobahn 5 in der Nähe von Alsfeld sind drei Menschen schwer verletzt worden. Mehrere Fahrzeuge seien an dem Unfall am Freitag Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Alsfeld West und Homberg (Ohm) beteiligt gewesen, berichtete die Polizei Fulda. Die Ursache war zunächst unklar. Die Autobahn war in Richtung Norden erst komplett gesperrt, dann war nur ein Fahrstreifen frei. Das führte zu einem Rückstau von rund zehn Kilometern.