Drei Spiele Sperre für Wehen Wiesbadens Andrich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden muss im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorerst ohne Robert Andrich auskommen. Der Mittelfeldspieler wurde am Donnerstag vom DFB-Sportgericht nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte (3:1) für drei Spiele gesperrt. Andrich war wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden und fehlt den Hessen bei den kommenden Aufgaben in Großaspach, gegen Erfurt sowie in Meppen.