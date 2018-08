Drei Verletzte bei Busunfall in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe/bb) - Bei einem Unfall eines Reisebusses in Wiesbaden sind am Mittwoch drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-jährige Fahrer versucht, den Bus rückwärts an einer Verkehrsinsel zu wenden. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei mit der Front zuerst links gegen eine Absperrung geprallt und dann zwischen einer Böschung und einem Baum zum Stehen gekommen. Dabei traf er noch einen Strommast, der ebenfalls beschädigt wurde.