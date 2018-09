Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Neuenstein-Obergeis (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 324 bei Neuenstein sind drei Menschen verletzt worden. Ein 61-Jähriger war nach Angaben der Polizei am Freitagmittag mit seinem Auto zwischen Ober- und Untergeis (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) vermutlich zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr, wo sein Wagen frontal mit einem anderen Auto kollidierte. Der 61-Jährige erlitt ebenso wie die beiden Insassen des anderen Wagens leichte Verletzungen.