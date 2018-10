Drei Verletzte nach Autounfall im Landkreis Gießen

Ebersgöns (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Mittelhessen verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 82-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen aus dem Landkreis Gießen auf der Kreisstraße 363 Richtung Ebersgöns unterwegs. Als ein 75-jähriger Autofahrer in Oberkleen auf die Kreisstraße abbiegen wollte, stieß er mit dem Auto des 82-Jährigen zusammen. Offenbar habe der 75-Jährige die Vorfahrt missachtet, erklärte die Polizei. Die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.