Drei Verletzte nach Prügelei: Betrunkene festgenommen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel steht in Köln. Foto: Oliver Berg/Archiv

Marburg (dpa/lhe) - Bei einer Schlägerei an den Lahnterrassen in Marburg haben zwei betrunkene Brüder gleich drei Männer zum Teil verletzt. Dabei warfen die 15 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer mit Flaschen auf ihre Opfer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach sollen die verdächtigen Brüder noch einen weiteren Mann geschlagen haben. Der habe auf die Behandlung seiner Verletzungen verzichtet. Nicht so die drei verletzten Männer, die 18, 20 und 21 Jahre alt sind. Sie wurden nach der Schlägerei am Mittwochabend mit Schnitt- und Stichverletzungen in eine Klinik gebracht.