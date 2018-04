Drei Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Fulda sind am Sonntag eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Ein 76-Jähriger hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet, wie die Polizei mitteilte. Der Mann krachte mit seinem Wagen in ein anderes Auto. Eine 23-jährige Insassin wurde schwer verletzt. Der 23 Jahre alte Fahrer und sein 50-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 76 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt.