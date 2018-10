Drei gegen einen: Bewaffneter Raubüberfall auf Pizzaboten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Männer haben einen Pizzaboten für einen Raubüberfall auf einen Parkplatz bestellt. Nachdem der Bote am Sonntagabend am Tatort in der Nähe einer Schule in Wiesbaden angekommen war und die Bestellung aus dem Kofferraum holen wollte, wurde er mit Pfefferspray angegriffen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Währenddessen habe ein Angreifer das Opfer festgehalten und der Dritte die Geldbörse des Boten gestohlen. Das Opfer sei von dem chemischen Kampfstoff getroffen und verletzt worden.