Drei mutmaßliche Autoschieber in Untersuchungshaft

Limburg (dpa/lhe) - Nach einer Durchsuchungsaktion in und um Limburg sitzen drei Mitglieder einer mutmaßlichen Autoschieberbande in Untersuchungshaft. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Den Verdächtigen wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug und gewerbsmäßige, bandenmäßig begangene Urkundenfälschung zur Last gelegt. Sie sollen sich bundesweit teure Autos verschiedener Marken angeeignet und sie nach Italien verkauft haben. Dabei seien sie mit unterschiedlichen Betrugsmaschen vorgegangen, sagte der Sprecher. Der Schaden gehe in den sechsstelligen Bereich. Am Dienstag waren insgesamt 16 Objekte durchsucht worden. Die Ermittlungen laufen seit Anfang des Jahres. Weitere Auskünfte will die Staatsanwaltschaft nicht geben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.