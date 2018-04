Drei neue Professuren für geplantes documenta-Institut

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Für das in Kassel geplante documenta-Institut werden drei weitere Professuren eingerichtet. Das Land Hessen stelle dafür im laufenden Jahr 180 000 Euro und ab 2019 dann 360 000 Euro bereit, teilte das Wissenschaftsministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Mit dem Geld könne die Universität Kassel zusätzliche Professorenstellen schaffen, die dann Teil der neuen außeruniversitären Forschungseinrichtung werden sollen. Die bereits bestehende documenta-Professur erhielt im vergangenen Jahr die Österreicherin Nora Sternfeld.