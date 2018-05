Drei vierjährige Mädchen in Wald bei Projekttag vermisst

Niederaula (dpa/lhe) - In einem Waldgebiet im osthessischen Niederaula werden drei vierjährige Mädchen vermisst. Sie waren Teil einer 23-köpfigen Kindergarten-Gruppe, die am Montagmorgen mit zwei Erzieherinnen bei einem Waldprojekttag unterwegs waren. Die Polizei initiierte eine große Suchaktion, an der sich 140 Personen beteiligten; darunter Beamte, die Freiwillige Feuerwehr, Förster und Waldarbeiter. Auch ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel wurden eingesetzt. «Wir hoffen, dass wir die Mädchen bis zum Einbruch der Dunkelheit finden», sagte Polizeisprecher Manfred Knoch. Bis zum Nachmittag gab es keine Spur nach den Mädchen. Hinweise auf ein Verbrechen lagen nicht vor.