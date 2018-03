Drei weitere Ökomodellregionen in Hessen geplant

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen setzt auf einen weiteren Ausbau der ökologischen Landwirtschaft. Umwelt- und Agrarminister Priska Hinz (Grüne) kündigte am Dienstag in ihrer Regierungserklärung im Hessischen Landtag in Wiesbaden, dass drei weitere Modellregionen für die Ökolandwirtschaft gefördert werden. Die Unterstützung des Landes werde sich auf 400 000 Euro belaufen. Aus acht Landkreisen gebe es mittlerweile Bewerbungen.