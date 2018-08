Drei weitere Städte schicken Bürger-Polizisten auf Streife

Bad Wildungen/Fritzlar/Gudensberg (dpa/lhe) - Die Zahl der Kommunen in Hessen mit einem Freiwilligen Polizeidienst wächst. Am Montag unterzeichneten Bad Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg), Fritzlar und Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) mit dem Land Hessen einen entsprechenden Vertrag. In den drei Städten seien künftig insgesamt 20 Freiwillige Polizisten unterwegs, die in der Öffentlichkeit Präsenz zeigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen sollen, wie Werner Koch, Staatssekretär im Hessischen Innenministerium, erklärte. Damit steigt die Zahl der Kommunen, die Bürger-Polizisten auf die Straße schicken, auf 90 von 423 in Hessen.