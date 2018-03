Dreierpack in fünf Minuten: SV Wehen baut Siegesserie aus

Chemnitz (dpa/lhe) - Drei Tore in nur fünf Minuten haben dem SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga den sechsten Sieg in Serie beschert. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm gewann am Dienstagabend ein Nachholspiel beim Chemnitzer FC mit 4:1 (0:1). Zumindest bis zum Spiel des 1. FC Magdeburg an diesem Mittwoch gegen Zwickau stehen die Wehener dadurch auf Platz zwei der Tabelle.