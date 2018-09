Dreiste Masche: Betrüger geben sich als Bürgermeisterin aus

Bürstadt (dpa/lhe) - Betrüger haben im südhessischen Bürstadt vergeblich versucht, einen Mitarbeiter der Stadt auszutricksen und Geld zu ergaunern. Via Mail hätten sie sich als Bürgermeisterin ausgegeben und den Kassenverwalter aufgefordert, 68 350 Euro auf ein Konto im Ausland zu überweisen, teilte die Polizei am Dienstag in Darmstadt mit. Der Mitarbeiter fragte jedoch umgehend bei der Rathauschefin nach, so dass der Schwindel schnell aufflog.