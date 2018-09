Dreister Dieb klaut 250 Kilo Kartoffeln von Feld

Langgöns (dpa/lhe) - Ein dreister Dieb hat in Langgöns im Landkreis Gießen rund 250 Kilogramm Kartoffeln von einem Feld gestohlen. Der Landwirt hatte die fehlenden Kartoffeln am Montag bemerkt, wie die Polizei Gießen mitteilte. Die «Gießener Allgemeine» hatte zuvor berichtet. Laut Polizei seien Diebstähle in einer solchen Größenordnung äußerst selten, da es schwierig sei die Kartoffeln aus dem Boden zu schaufeln.