Dreitägiges Museumsuferfest in Frankfurt hat begonnen

Menschen drängen sich abends beim Museumsuferfest am Flussufer und an den zahlreichen Bühnen. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seit Freitagnachmittag herrscht Feierstimmung am Frankfurter Museumsufer: Nach der Eröffnung des dreitägigen Museumsuferfestes rechnen die Veranstalter bis Sonntag mit 1,5 bis 2 Millionen Besuchern - auch wenn das Fest mit grauen Wolken und Aussicht auf Regen begann. Auf insgesamt 16 Bühnen wird entlang beider Uferseiten am Main für ein buntes Unterhaltungsprogramm gesorgt. Wie schon in den Vorjahren wurden die beiden Uferstraßen sowie einige Nebenstraßen und Brücken für die Dauer des Fests für den Fahrzeugverkehr gesperrt.