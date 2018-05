Dressurreiterin Müller-Lütkemeier gewinnt Grand Prix

Wiesbaden (dpa) - Die Dressurreiterin Fabienne Müller-Lütkemeier aus Paderborn hat den ersten Grand Prix beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden gewonnen. Für ihren Ritt auf D'Agostino erhielt sie am Samstag von den Richtern eine Bewertung von 73,087 Prozent. Zweite wurde Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Unee (72,674) vor Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (72,587). Mit dieser Prüfung qualifizierten sich die Reiter für die Grand Prix Kür am Sonntagabend. Vor zwei Jahren hatte Müller-Lütkemeier in dieser Prüfung gesiegt.