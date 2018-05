Dressurreiterin von Bredow-Werndl gewinnt Kür in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) hat am späten Sonntagabend zum ersten Mal die Grand Prix Kür beim Reitturnier in Wiesbaden gewonnen. Der Ritt der 32-Jährigen auf ihrem Erfolgspferd Unee wurde mit 80,075 Prozent bewertet. Rang zwei ging an Fabienne Müller-Lütkemeier aus Paderborn mit D'Agostino (78,225), gefolgt von Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (76,100).