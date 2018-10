Dreyer: SPD muss Erneuerung stärker vorantreiben

Mainz (dpa/lrs) - Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer setzt nach dem Wahldebakel in Hessen auf mehr Tempo bei der Erneuerung der Partei. «Da geht es vor allem darum, dass wir die Zukunftsfragen (...) schneller beantworten müssen», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie nannte soziale Sicherheit und die Verbindung von Ökologie und Arbeitsplätzen als Beispiele. Viele Bürger wüssten nicht, was sie mit der SPD verbinden sollen - das sei ein Befund der Landtagswahlen in Bayern und im Nachbarland Hessen.