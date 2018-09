Drittligist Wehen Wiesbaden verpflichtet Titsch Rivero

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat auf den Saison-Fehlstart in der 3. Fußball-Liga reagiert und sich mit Mittelfeldspieler Marcel Titsch Rivero verstärkt. Der 28-Jährige, der von 2012 bis Sommer 2018 für den 1. FC Heidenheim 115 Zweitliga- und 48 Drittligaspiele absolvierte, unterschrieb bei den Hessen am Mittwoch einen Vertrag bis zum Saisonende. «Wir haben nicht nur einen Spieler geholt, der seine Qualitäten schon in der 2. Bundesliga über einen langen Zeitraum unter Beweis gestellt hat, sondern einen echten Typen gewonnen», sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm über den zuletzt vereinslosen Neuzugang.