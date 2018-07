Drittligist Wiesbaden vor heißem Start: «Gute Rolle spielen»

Trainer Rüdiger Rehm vom SV Wehen Wiesbaden hält seine Hand zum Schutz vor der Sonne an seine Stirn. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Um gerade einmal einen Punkt verpasste der SV Wehen Wiesbaden in der Vorsaison den Relegationsrang drei. Nun wollen die Hessen in der 3. Liga erneut den Traditionsvereinen Paroli bieten und oben mitkämpfen. «Das Interesse ist durch viele große Clubs enorm hoch. Da wollen wir eine gute Rolle spielen und Woche für Woche unsere Punkte holen», sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Saisonauftakt an diesem Samstag (14.00 Uhr).