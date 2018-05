Drogen beschlagnahmt: Polizei ermittelt gegen Trio

Ende April hatten Fahnder nach eigenen Angaben in einer Scheune sowie in einem Wohnhaus in Lauterbach beziehungsweise Schotten insgesamt zwei Kilogramm Marihuana und rund 70 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt. Auch eine Schusswaffe und Bargeld seien sichergestellt worden. Die Polizei habe Anzeigen wegen illegaler Herstellung von und Handel mit Drogen sowie Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gestellt.