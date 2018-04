Drogen im Wert von einer Viertelmillion Euro sichergestellt

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Schlag gegen die Drogenszene in Osthessen hat die Polizei Amphetamin, Marihuana und Haschisch im Wert von 250 000 Euro sicher gestellt. Ein 29-jähriger mutmaßlicher Dealer sei festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Es handele sich um eine der größten Mengen an sichergestellten Drogen in Osthessen seit Jahren. Insgesamt vier Wohnungen seien am Mittwoch durchsucht worden. Vorangegangen seien monatelange Ermittlungen.