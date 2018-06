Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Frankfurter Bahnhofsviertel drei Drogendealer auf frischer Tat ertappt. Die Männer im Alter von 20, 22 und 24 Jahren hätten kurz vor ihrer Festnahme in einer Wohnung Drogen an suchtkranke Menschen verkauft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie wurden in Untersuchungshaft gebracht. Die Ermittler vermuten Verbindungen zwischen ihnen und einer im April zerschlagenen Drogenhändlerbande. Sie sollen mit Heroin, Crack und Kokain gehandelt haben. Am frühen Montagmorgen klickten bei ihnen die Handschellen.