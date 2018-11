Drogendealer wird mit einem halben Kilo Marihuana erwischt

Frankfurt (dpa/lhe) - Mit 500 Gramm Marihuana im Gepäck hat die Frankfurter Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat gefasst. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 34-Jährige habe sich am Mittwoch gerade mit einem Käufer am Hauptbahnhof treffen wollen, als dort überraschend die Polizei auf ihn wartete. Die Beamten fanden bei dem Mann außerdem noch weitere Proben allerlei Marihuana- und Haschischsorten, die er fein säuberlich in Tütchen verpackt hatte.