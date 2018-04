Drogenfunde, eine Festnahme und Strafanzeigen an Kontrolltag

Frankfurt/Mein (dpa/lhe) - Bei einer Kontrollaktion in Frankfurt zur Bekämpfung des Drogenhandels hat die Polizei mehr als ein Kilogramm Betäubungsmittel entdeckt. Ein Mann sei festgenommen und 17 Strafanzeigen seien geschrieben worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kontrolliert wurden bei der Aktion am Dienstag im Stadtteil Ginnheim 85 Menschen und 10 Fahrzeuge, auch zwei Wettbüros und ein Kiosk wurden inspiziert. Dabei waren auch zwei Drogenhunde im Einsatz.