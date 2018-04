Drogenhändlerring zerschlagen: Sieben Männer festgenommen

Darmstadt (dpa/lhe) - Einen Drogenhändlerring hat die Polizei in Südhessen zerschlagen. Sieben verdächtige Männer im Alter von 24 bis 52 Jahren wurden festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Gegen sechs von ihnen wurde Haftbefehl beantragt. Drei Indoor-Hanfplantagen, mehr als zehn Kilo Marihuana sowie einige Tausend Euro und Waffen wurden sichergestellt.