Drogenschmuggel: Haftstrafen für Mutter und Sohn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil sie praktisch im Familienverbund Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben sollen, sind eine 61 Jahre alte Mutter und ihr 35 Jahre alter Sohn vom Landgericht Frankfurt am Donnerstag zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt worden. Ein weiterer Mittäter (50) erhielt drei Jahre. Das Trio war im Dezember vergangenen Jahres auf dem Frankfurter Flughafen mit rund 2,3 Kilogramm Kokain aufgefallen, das sie teilweise geschluckt oder am Körper verborgen hatten. Insbesondere die Mutter litt an akuten Beschwerden und musste im Krankenhaus operiert werden. Das Rauschgift stammte aus Venezuela und sollte nach Belgien weitertransportiert werden.