Drogerie: Jugendlicher verbrennt Rucksäcke, Kundin löscht

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Eine Kundin hat in einem Drogeriemarkt in Bad Vilbel brennende Rucksäcke gelöscht und dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Friedberg am Dienstag mit. Ein Jugendlicher hatte am Montagabend einen Rucksack in der Verkaufsauslage angesteckt, die Flammen griffen auf weitere Rucksäcke über. Die Kundin sah dies und bekämpfte mit einem Feuerlöscher den Brand. Der Schaden in dem Drogeriemarkt beträgt etwa 5000 Euro. Von dem etwa 14 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter fehlte zunächst jede Spur.