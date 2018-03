Duale Berufsausbildung attraktiv für Schulabgänger

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einer dualen Ausbildung sind im Jahr 2017 mehr Jugendliche in ihr Berufsleben in Hessen gestartet. Das Interesse an einer reinen schulischen Berufsausbildung ging dagegen deutlich zurück. 35 590 Schüler entschieden sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Montag für eine duale Ausbildung und damit 2,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei der reinen schulischen Berufsausbildung sanken die Anfängerzahlen um 7,0 Prozent auf 12 920. Insgesamt blieb Zahl der Auszubildenden an Hessens Berufsschulen mit 48 960 zum Vorjahr stabil (minus 0,1 Prozent).