Duell von Koalition und Opposition kurz vor der Wahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Monate vor der Landtagswahl hat die Opposition die Parlamentsdebatte zum Wirtschaftsstandort Hessen zu einer Generalabrechnung mit der schwarz-grünen Koalition genutzt. Die Fraktionschefs von SPD, Linken und FDP, Thorsten Schäfer-Gümbel, Janine Wissler und René Rock, warfen der Landesregierung in einer aufgeheizten Debatte am Mittwoch in Wiesbaden vor, zu wenig etwa in die Verkehrsinfrastruktur, die Finanzausstattung der Kommunen sowie den Wohnungsbau zu investieren. Hessen falle wegen der unzureichenden Initiativen der Koalition im Länderranking zurück, erklärten die Experten unter Berufung auf Studien.