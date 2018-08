Dürre und Hitze machen Trinkwasser knapp und bedrohen Fische

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es zwar schwül-heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Gebietsweise kann es an beiden Tagen zu teils kräftigen Schauer und Gewittern kommen. Entwarnung bedeutet das für Flüsse und einige Trinkwasserbestände allerdings nicht. Zwar komme mehr Regen als in den vergangenen Wochen runter. Trotzdem sei das nur der Tropfen auf dem heißen Stein, sagte ein DWD-Sprecher.

TRINKWASSERKNAPPHEIT

Zwei Kommunen, dessen Trinkwasser zu einem Großteil aus Eigengewinnung stammt, haben ihre Einwohner zum Wassersparen aufgerufen. In den Kelkheimer Ortsteilen Ruppertshain und Eppenhain (Main-Taunus-Kreis) seien die Brunnen fast erschöpft, teilte der Magistrat am Montag mit. In der Nacht zum Montag sei daher eine Notleitung über Feuerwehrschläuche eingerichtet worden. 110 Kubikmeter Wasser stünden vorerst als Reserve in einem Hochbehälter zur Verfügung.

Im zehn Kilometer entfernten Kronberg (Hochtaunuskreis) werde das Trinkwasser aus Stollen und Schürfungen ebenfalls knapp. Alle Einwohner beider Kommunen sollen nach Angaben der jeweiligen Stadtwerke bis auf Weiteres darauf verzichten, ihre Gärten zu bewässern, private Pools zu befüllen und Autos zu waschen.

Der Aufruf an die 3500 betroffenen Einwohner von Kelkheim hat sich gelohnt. «Erfreulicherweise hat unser Appell zu einer deutlichen Reduzierung des Wasserverbrauchs geführt», teilte Bürgermeister Albrecht Kündiger (Unabhängige Kelkheimer Wählerinitiative) mit. In Kronberg habe die Feuerwehr mit Lautsprecherwagen am Sonntag alle 18 500 Einwohner zum Wassersparen aufgerufen, sagte Thomas Schäfer von den Stadtwerken Kronberg.

GRUNDWASSER UND RHEINWASSERAUFBEREITUNG

Krisensicher scheinen die großen Wasserversorger in Hessen zu sein. Die hohen Rhein-Temperaturen sind für die Wasseraufbereitung im südhessischen Biebesheim kein Problem. Hessenwasser unterliege da keinen Beschränkungen, sagte der Sprecher der größten Wasserbeschaffungsgesellschaft Hessens, Hubert Schreiber, der Deutschen Presse-Agentur. Das Rheinwasser stehe zudem noch etwa einen halben Meter über dem Einlaufrohr für die Aufbereitungsanlage. Problematisch werde es erst, wenn der Rhein nur noch so wenig Wasser führe, dass der Pegel unterhalb des Rohres liege.

In der Anlage werden bis zu 40 Millionen Kubikmeter Rheinwasser im Jahr in einem mehrstufigen Verfahren zu Trinkwasserqualität aufbereitet. Die Wasserwerke im Hessischen Ried decken bis zu 40 Prozent des Trinkwasserbedarfs in der Metropolregion Rhein-Main ab.

Der Oberhessischen Versorgungsbetriebe (Ovag) sind keine kritischen Grundwasserstände bekannt. Die vergangenen Winter seien sehr regenreich gewesen, die Speicher gut gefüllt, sagte Franz Poltrum, Abteilungsleiter Wasser. Das Versorgungsgebiet mit 700 000 Menschen im Wetteraukreis, Vogelsbergkreis und dem Kreis Gießen habe zwar keine Knappheit zu befürchten, Poltrum empfahl trotzdem Wasser wo es geht zu sparen.

FISCHSTERBEN

Die Temperaturen in den Flüssen werden für Fische gefährlich. In einigen Gewässern lägen sie nur noch knapp unter der kritischen Marke, sagte Günter Hoff-Schramm, Geschäftsführer der Verbands Hessischer Fischer, am Montag in Wiesbaden. «Ab 28 Grad wird es kritisch, da haben wir den höchsten Sauerstoffverlust.» Die Möglichkeiten, in Flüssen regulierend einzugreifen, seien gering. Zu wenig Sauerstoff im Wasser lässt Fische ersticken.

WASSERENTNAHME VERBOTEN

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat auf die niedrigen Wasserstände in Seen, Flüssen und Bächen am Montag reagiert. In allen Gewässern ist es nun verboten, zur Bewässerung und Beregnung Wasser zu entnehmen. Die extreme Trockenheit und Hitze bedrohe den Lebensraum für Pflanzen und Tiere, teilte der Landkreis mit. Wer gegen das Verbot verstoße, müsse mit Bußgeldern von bis zu 50 000 Euro rechnen.

HITZE LEGT ICE-ANTRIEBE LAHM

Abseits von Flüssen und Brunnen sind wegen der Hitze am Montag auch mehrere ICEs von Frankfurt nach Amsterdam und Brüssel ausgefallen, wie ein Unternehmenssprecher am Montag mitteilte. Wegen ausgefallener Antriebe musste die Bahn auf andere Inlands-ICS umsteigen. Diese fuhren am Montag nur zwischen Köln und Amsterdam und Brüssel. Generell spricht der Konzern aber weiter von einem weitgehend stabilen Zugverkehr. Es gebe etwas mehr Ausfälle von Fahrzeugkomponenten als an kühleren Tagen. Über die Ausfälle hatte zuvor der Hessische Rundfunk berichtet.