Dürregeplagte Bauern in Hessen beklagen schlechte Ernte

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Die massive Sommerhitze und anhaltende Dürre haben in Hessen zu einer schlechten Getreideernte geführt. Die Landwirte verzeichnen deutliche Ertragseinbußen, wie der Hessische Bauernverband am Mittwoch in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) berichtete. Die Gesamterntemenge habe bei etwa 1,8 Millionen Tonnen Getreide gelegen und damit 12,6 Prozent unter dem Durchschnittsertrag der vergangenen fünf Jahren. Der Verband bezog sich auf aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes, die am Mittwoch als erste vorläufige Ergebnisse veröffentlicht wurden.