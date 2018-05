Duo überfällt Tankstelle in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Männer haben in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle in der Kasseler Innenstadt überfallen. Sie bedrohten gegen 03.25 Uhr den Kassierer mit einer Pistole und einem Messer, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Mit den Tageseinnahmen entkamen die Täter dann zunächst zu Fuß. Die Polizei fahndet nun nach zwei schlanken und sportlichen Männern. Einer trug eine grün-gelbe Windjacke, der andere ein Kopftuch mit Tarnflecken.