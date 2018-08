Durchbruch: Einbrecher kracht durch Decke in Tankstelle

Kassel (dpa/lhe) - Einen Einbrecher im doppelten Sinne hat die Polizei in einer Kasseler Tankstelle überführt und festgenommen. Zuvor hatte der 26 Jahre alte Mann einen Mitarbeiter in Atem gehalten, da er mit einem Bein plötzlich durch die Decke der Tankstelle gekracht war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Mitarbeiter den Verdächtigen festhalten. Doch der habe sein Bein schnell aus der durchgebrochenen Bürodecke ziehen können.