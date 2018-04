Durchsuchungen der Objekte von Rockergruppe: Festnahmen

Die Aktion der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Landespolizeipräsidiums Saarland hatte am frühen Morgen begonnen und lief gegen 7.00 Uhr noch weiter. Durchsucht wurden rund 20 Objekte im Saarland und ein Objekt in Frankreich. Im Zentrum der Aktion, bei der Haftbefehle vollstreckt und Beweismittel sichergestellt werden sollen, stehe das Clubhaus der Rockergruppe, erklärte der Sprecher. Die Rocker stünden im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln und Schusswaffen illegal zu besitzen.