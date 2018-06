Durchsuchungen in Drogenszene: Sieben Männer festgenommen

Fulda (dpa/lhe) - Bei Wohnungsdurchsuchungen im Drogenmilieu hat die Polizei sieben Männer aus der Stadt Fulda und dem Landkreis festgenommen. In ihren Wohnungen seien in den vergangenen Tagen Betäubungsmittel im Straßenverkaufswert von etwa 2700 Euro sichergestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Insgesamt fanden die Beamten bei den Männern rund 40 Gramm Haschisch, fünf Gramm Kokain, 20 Gramm Marihuana sowie 120 Gramm Dampfhanf, 30 Gramm Amphetamine und 25 Ecstasy-Tabletten.