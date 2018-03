Dutzende Navis gestohlen: Mann gesteht vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann hat vor Gericht den Diebstahl Dutzender Navi-Geräte aus Autos im Rhein-Main-Gebiet gestanden. Bei der Serie war der Anklage zufolge in den Jahren 2013 und 2014 ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Die Geräte wurden vor allem nach Litauen geschafft. Er bedauere die Taten ausdrücklich und wolle so bald wie möglich wieder in seine Heimat zurück, sagte der 23 Jahre alte Litauer am Dienstag. Angeklagt sind knapp 90 Diebstähle, einen Großteil davon räumte der Mann ein.