EU stimmt zu: Henkell sichert sich Mehrheit an Freixenet

Henkell Sektflaschen stehen in einem Regal. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Wiesbaden (dpa) - Die mehrheitliche Übernahme des spanischen Cava-Produzenten Freixenet durch die Sektkellerei Henkell ist unter Dach und Fach. Die Europäische Kommission habe der Transaktion zugestimmt, teilte die zur Oetker-Gruppe gehörende Henkell & Co. am Dienstag in Wiesbaden mit.