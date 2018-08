Edersee leert sich rasant: Segelregatta abgesagt

Die Pegelstände am Edersee sind ein Dauerstreitthema. 25 000 Liter Wasser pro Sekunde wurden zuletzt aus dem Stausee in Nordhessen abgelassen, um die Schifffahrt auf der Weser zu sichern. Deswegen und aufgrund des Wetters leerte sich der See in diesem Jahr extrem schnell. Im Mai war er noch voll gewesen. Hoteliers, Gastronomen und Wassersportler befürchten erneut großen Schaden für den Tourismus. Rund 30 Millionen Euro Einbußen gab es 2017 durch Trockenheit. Als kritische Marke gilt ein Füllstand von 20 Prozent im Edersee.