Edersee so leer wie seit 15 Jahren nicht mehr

Edertal/Hann. Münden (dpa) - Der Edersee in Nordhessen ist so leer wie seit vielen Jahren nicht mehr. Er wird in den nächsten Tagen voraussichtlich nur noch zu zehn Prozent gefüllt sein. Diese Marke sei zuletzt im Jahr 2003 erreicht worden, sagte Timo Freitag vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hann. Münden (WSA) am Montag. Dann wird die Wasserabgabe des Stausees noch einmal verringert. Es werde nur soviel Wasser abgelassen, wie hinein fließe.