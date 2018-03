Ehe für alle: Hunderte waren schon im Standesamt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund ein halbes Jahr nach Einführung der Ehe für alle waren schon Hunderte gleichgeschlechtliche Paare beim Standesamt in Frankfurt. «Wir hatten mit einem Ansturm gerechnet, und der ist auch eingetreten», sagte die Leiterin des Frankfurter Standesamtes Andrea Hart der Deutschen Presse-Agentur. Seit 1. Oktober können schwule und lesbische Paare genau wie heterosexuelle Paare heiraten, mit allen Rechten und Pflichten. Bis zum 23. März seien 216 neue Ehen geschlossen worden, und 343 eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt, sagte Hart. In den vergangenen drei Jahren wurden in Frankfurt jährlich zwischen 2800 und 3000 Ehen geschlossen.